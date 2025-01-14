الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل، فيتو

تفقدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، صباح اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي دخلت يومها الرابع.

 

41 ألف طالب وطالبة بالأول والثاني الثانوي

 

وأدى الامتحانات أكثر من 41 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي في مواد الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، موزعين على 93 مدرسة ثانوية بالمحافظة.

 

كما شهد اليوم امتحان أكثر من 157 ألف تلميذ بالصفين الخامس والسادس الابتدائي في مواد اللغة الأجنبية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم داخل 722 مدرسة، وفي المرحلة الإعدادية، أدى 152 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي العلوم واللغة الأجنبية داخل 463 مدرسة، وعلى مستوى التعليم الفني، واصل ما يزيد عن 46 ألف طالب امتحاناتهم بمختلف التخصصات في 54 مدرسة.

 

وكيل تعليم بني سويف تتفقد امتحانات النقل 

 

وخلال جولتها، زارت وكيل تعليم بني سويف، لجان مدرسة الشهيد محمد مبروك ومدرسة الشروق الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق بني سويف التعليمية، واطمأنت على انتظام سير الامتحانات ودخول طلاب الصف الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية لأداء الامتحان عبر التابلت، وتأكدت من جودة الأسئلة ومدى وضوحها ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

 

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، خاصة حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، مؤكدة أهمية التعامل بحزم مع حالات الغش والشغب.

 

ووجهت وكيل تعليم بني سويف، بتوفير التيسيرات اللازمة لضمان انسيابية الامتحانات، مع استمرار التنسيق بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني المطلوب.

 

إخماد حريق بشقة سكنية خلف مبنى مديرية الطب البيطري ببني سويف

حُسن الخاتمة، وفاة معلم في الركعة الثانية من صلاة المغرب ببني سويف

هرب من الذبح، ثور هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة شاب في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تشدد على التصدي بحزم لمحاولات الغش بامتحانات النقل

سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية مركز الإغاثة بشرق النيل استعدادًا للشتاء

فرحين بما آتاهم الله من فضله، تكريم 72 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد ترقية 9234 معلمًا وأخصائيًا وأمناء مكتبات

صحة بني سويف والقومي للمرأة ينظمان كرنفالا لدعم صحة السيدات بإهناسيا

وكيل صحة بني سويف توجه بمتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى بوحدات الرعاية

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة نقل بتوك توك في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف تعليم بني سويف وكيل تعليم بني سويف

مواد متعلقة

إخماد حريق بشقة سكنية خلف مبنى مديرية الطب البيطري ببني سويف

حُسن الخاتمة، وفاة معلم في الركعة الثانية من صلاة المغرب ببني سويف

هرب من الذبح، ثور هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة شاب في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تشدد على التصدي بحزم لمحاولات الغش بامتحانات النقل

سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية مركز الإغاثة بشرق النيل استعدادًا للشتاء

فرحين بما آتاهم الله من فضله، تكريم 72 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد ترقية 9234 معلمًا وأخصائيًا وأمناء مكتبات

صحة بني سويف والقومي للمرأة ينظمان كرنفالا لدعم صحة السيدات بإهناسيا
ads

الأكثر قراءة

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

نائب: الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب!

غموض مصرع الطلفة ريناد عادل يثير الجدل، والأهالي يحذرون ويكشفون قصص التنمر مع أطفالهم

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

الحكومة تكشف حقيقة الخلاف تحت قبة البرلمان بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ناد في الدوري السعودي يريد ضم محمد صلاح وأحمد زيزو

منوعات

المزيد

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الثلاثاء 14 يناير بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

المزيد
الجريدة الرسمية