الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

حُسن الخاتمة، وفاة معلم في الركعة الثانية من صلاة المغرب ببني سويف

محمد سعد بهنساوي،
محمد سعد بهنساوي، فيتو

توفي معلم أثناء سجوده في الركعة الثانية من صلاة المغرب بمسجد الشيخ عبد القادر بمدينة سمسطا بـ محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

 

وفاة معلم أثناء السجود في مسجد ببني سويف

وكان المعلم الراحل، ويدعى محمد سعد بهنساوي،  توجه كعادته إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، بمسجد الشيخ عبد القادر بمدينة سمسطا بـ بني سويف، إلا أن القدر اختاره أثناء سجوده في الركعة الثانية، في البداية، ظن المصلون أنه قد أغشي عليه أو فقد وعيه، فبادروا إلى محاولة إفاقته، ولكن سرعان ما تبين أنه قد فارق الحياة.

 

وأفاد شهود العيان الذين حضروا الواقعة أن "محمد سعد بهنساوي" كان شخصية محبوبة بين أهالي مدينة سمسطا بـ بني سويف، مشيرين إلى أنه عُرف بحسن خلقه وحرصه الدائم على أداء الصلوات في المسجد بانتظام.

 

<strong>محمد سعد بهنساوي</strong>
محمد سعد بهنساوي

 

مات على طاعة وفي بيت من بيوت الله

وأضاف الأهالي أن وفاته أثناء السجود من معالم حُسن خاتمة يتمناها الكثيرون، خاصة وأنه فارق الحياة وهو في حالة عبادة وخشوع بين يدي الله، وعبّر الجميع عن حزنهم العميق لفقدان شخصية تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفوه.

تم نقل جثمان الفقيد إلى منزله بمدينة سمسطا بـ بني سويف، استعدادًا لتشييع جنازته بمشاركة أعداد كبيرة من أهالي المدينة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرته.

 

أهمية الاستعداد للقاء الله في أي لحظة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بحزن شديد، داعين الله أن يتغمده برحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن تكون ظروف وفاته موعظة للجميع، تعكس قيمة حسن الخاتمة وأهمية الاستعداد للقاء الله في أي لحظة.

 

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