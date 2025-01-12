الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

هرب من الذبح، ثور هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة شاب في بني سويف

عجل هائج ـ صورة أرشيفية،
عجل هائج ـ صورة أرشيفية، فيتو

شهدت قرية الشناوية بمركز ناصر بـ محافظة بني سويف، اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا تسبب في مصرع سيدة وإصابة شاب بجروح، إثر مهاجمة ثور هائج لهما في شوارع القرية، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الأهالي.

 

ثور هائج بشوارع قرية الشناوية ببني سويف

وتعود الواقعة إلى هروب عجل من أصحابه أثناء محاولة ذبحه، حيث أصبح هائجًا وهاجم المارة بشكل عشوائي، ما أدى لمصرع سيدة تدعى "مادلين" مقيمة في قرية الشناوية ببني سويف، التي تعرضت لهجوم العجل أثناء جلوسها أمام منزلها، وإصابة شاب آخر بكسور وسحجات مختلفة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استمرت حالة الفزع في القرية لعدة ساعات، حيث طارد العجل الهائج الأهالي، مما دفع خمسة من شباب القرية إلى التدخل لإنهاء الموقف، وبعد مطاردة استمرت نحو ثلاث ساعات، تمكن الشباب من محاصرة العجل داخل منزل السيدة المتوفاة، وبشجاعة كبيرة، تمكنوا من السيطرة عليه وذبحه، معرضين أنفسهم للخطر من أجل حماية الأهالي ومنع وقوع المزيد من الضحايا.

شجاعة شباب تصدوا لعجل هائج ببني سويف

الحادث أثار حالة من الحزن بين أهالي قرية الشناوية ببني سويف الذين أشادوا بشجاعة الشباب الذين واجهوا الموقف بحكمة وسرعة، وتم نقل جثمان السيدة الراحلة إلى مشرحة المستشفى، بينما يُواصل الشاب المصاب تلقي العلاج اللازم.

 

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