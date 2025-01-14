الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد امتحانات المعهد الفني للتمريض

مدير التأمين الصحي
مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد امتحانات التمريض، فيتو

تفقّد الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، سير امتحانات الصف الخامس لدبلوم المعهد الفني للتمريض لعام 2024/2025، التي انطلقت في 11 يناير الجاري وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

 

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

 

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد الامتحانات

 

وشملت الجولة تفقد لجنتين امتحانيتين تضمّان 29 طالبة، حيث أدت الطالبات امتحاناتهن في مادتي "تمريض الأطفال" و"تمريض النساء والتوليد"، ضمن جدول يشمل 6 مواد مقررة للصف الخامس. وخلال الجولة، اطمأن مدير التأمين الصحي ببني سويف، على توفر جميع المتطلبات التي تكفل سير الامتحانات في بيئة هادئة ومنتظمة، تساعد الطالبات على تحقيق التفوق والتميز.

 

وأشار مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إلى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمع إلى استفسارات الطالبات للتأكد من عدم وجود أي عوائق تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والمراقبين، بما يشمل الإضاءة الجيدة والتهوية السليمة، بالإضافة إلى توفير العناية الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة.

 

امتحانات المعهد الفني للتمريض ببني سويف 

 

ورافق مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، خلال الجولة كل من الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب، وفاطمة محمود، مدير المعهد، وتم التأكيد على متابعة انتظام أعمال الامتحانات ورفع تقارير دورية للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي شدّد على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه سير الامتحانات وضمان نجاحها.

 

نائب محافظ بني سويف يصطحب لجنة "الوزراء" لتفقد مشروع مجمع المواقف

بتكلفة 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يضع حجر الأساس لأول مدرسة دولية

حريق محدود بشقة سكنية أعلى أحد البنوك التجارية بكورنيش النيل ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

إخماد حريق بشقة سكنية خلف مبنى مديرية الطب البيطري ببني سويف

حُسن الخاتمة، وفاة معلم في الركعة الثانية من صلاة المغرب ببني سويف

هرب من الذبح، ثور هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة شاب في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تشدد على التصدي بحزم لمحاولات الغش بامتحانات النقل

سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية مركز الإغاثة بشرق النيل استعدادًا للشتاء

فرحين بما آتاهم الله من فضله، تكريم 72 من حفظة القرآن الكريم ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

نائب محافظ بني سويف يصطحب لجنة "الوزراء" لتفقد مشروع مجمع المواقف

بتكلفة 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يضع حجر الأساس لأول مدرسة دولية

حريق محدود بشقة سكنية أعلى أحد البنوك التجارية بكورنيش النيل ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

إخماد حريق بشقة سكنية خلف مبنى مديرية الطب البيطري ببني سويف

حُسن الخاتمة، وفاة معلم في الركعة الثانية من صلاة المغرب ببني سويف

هرب من الذبح، ثور هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة شاب في بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تشدد على التصدي بحزم لمحاولات الغش بامتحانات النقل
ads

الأكثر قراءة

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

بديل الثانوية ليس جديدًا وتكافؤ الفرص مطلوب، رضا حجازي يكشف حقائق جديدة عن البكالوريا

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة

بعد موافقة النواب، النص الكامل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية