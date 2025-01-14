مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد امتحانات المعهد الفني للتمريض

تفقّد الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، سير امتحانات الصف الخامس لدبلوم المعهد الفني للتمريض لعام 2024/2025، التي انطلقت في 11 يناير الجاري وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد الامتحانات

وشملت الجولة تفقد لجنتين امتحانيتين تضمّان 29 طالبة، حيث أدت الطالبات امتحاناتهن في مادتي "تمريض الأطفال" و"تمريض النساء والتوليد"، ضمن جدول يشمل 6 مواد مقررة للصف الخامس. وخلال الجولة، اطمأن مدير التأمين الصحي ببني سويف، على توفر جميع المتطلبات التي تكفل سير الامتحانات في بيئة هادئة ومنتظمة، تساعد الطالبات على تحقيق التفوق والتميز.

وأشار مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إلى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمع إلى استفسارات الطالبات للتأكد من عدم وجود أي عوائق تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والمراقبين، بما يشمل الإضاءة الجيدة والتهوية السليمة، بالإضافة إلى توفير العناية الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة.

امتحانات المعهد الفني للتمريض ببني سويف

ورافق مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، خلال الجولة كل من الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب، وفاطمة محمود، مدير المعهد، وتم التأكيد على متابعة انتظام أعمال الامتحانات ورفع تقارير دورية للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي شدّد على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه سير الامتحانات وضمان نجاحها.

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