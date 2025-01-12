وكيل تعليم بني سويف تشدد على التصدي بحزم لمحاولات الغش بامتحانات النقل

فاجأت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ بني سويف، مراكز توزيع الأسئلة بإدارتي غرب بني سويف وناصر التعليمية، بزيارة تفقدية، صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير أعمال امتحانات نصف العام لسنوات النقل بمختلف المراحل.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد مراكز الامتحانات

وبدأت وكيل تعليم بني سويف، جولتها بتفقد مقر توزيع الأسئلة بإدارة غرب بني سويف بحضور أحمد عزت، مدير الإدارة، ومسؤولي مركز توزيع الأسئلة، حيث تابعت الإجراءات والآليات المتعلقة بتوزيع أسئلة الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية.

بعد ذلك، تفقدن وكيل تعليم بني سويف، مركز توزيع الأسئلة بإدارة ناصر التعليمية، حيث اطمأنت على جاهزية المركز وكفاءة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأسئلة وخروج خطوط السير من المركز إلى اللجان في الوقت المحدد، كما تابعت إجراءات تأمين مركز توزيع الأسئلة لضمان سلامة سير الامتحانات.

التصدي بحزم لمحاولات الغش بالامتحانات

وخلال الجولة، تحاورت وكيل تعليم بني سويف، مع رؤساء اللجان أثناء استلام الأسئلة، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب، وشددت على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات اللازمة لتأمين حجرات الأسئلة والكنترول، بالإضافة إلى منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان من قبل الطلاب والملاحظين، والتصدي بحزم لمحاولات الغش، مع الالتزام التام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وفي ختام الجولة، وجهت وكيل تعليم بني سويف، الشكر والتقدير لمسؤولي مراكز توزيع الأسئلة ولجميع القائمين على الامتحانات، مشيدة بما يبذلونه من جهود لضمان خروج الامتحانات بالشكل الأمثل، بما يعكس الالتزام الكامل بإنجاح منظومة الامتحانات في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.