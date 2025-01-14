الثلاثاء 14 يناير 2025
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يصطحب لجنة "الوزراء" لتفقد مشروع مجمع المواقف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يصطحب اللجنة، فيتو

اصطحب الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، لجنة رئاسة مجلس الوزراء المكلفة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الخدمية، وذلك خلال زيارتها اليوم لمشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

وشارك في الجولة المهندس أحمد حسين، رئيس فرع هيئة الطرق والكباري ببني سويف، وشيرين حسين، مسؤول المكتب الفني، والمهندس شافعي ممدوح، مدير المشروع، بالإضافة إلى عدد من المختصين من هيئة الطرق والكباري، والاتصالات والكهرباء، والمكتب الفني بديوان عام محافظة بني سويف.

 

مشروع مجمع مواقف السيارات ببني سويف 

وناقش نائب محافظ بني سويف، مع لجنة متابعة المشروعات مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

 

ويشمل المشروع موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) يتكونان من خمس ساحات انتظار بمساحة إجمالية 25,000 متر مربع وطاقة استيعابية 600 مركبة، إضافة إلى ثلاث مناطق خدمية وإدارية على مساحة 4,200 متر مربع. هذه المناطق تضم مرافق متعددة مثل مسجدين (رجال وسيدات)، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة صحية، غرفة صراف آلي، محلات تجارية، وأكشاك.

 

كما يتضمن المشروع نفق مشاة أسفل مطلع المحور لربط الموقفين، وخزان مياه أرضي للتغذية والحريق بسعة 60 مترًا، وسور خارجي للموقف بطول 1,200 متر، وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، إلى جانب خطوط مياه وصرف صحي تربط المشروع بمحطات قرية رياض باشا.

 

الانتهاء من توصيل المرافق لمجمع مواقف السيارات

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأهمية استمرار المتابعة لمراحل العمل بالمشروع، حيث تم الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، بما يشمل مياه وكهرباء وتليفونات، إلى النفق الذي يربط موقف المحافظات على طريق "بني سويف/دمو" بموقف المراكز على طريق "بني سويف/الواسطى".

 

الالتزام بالجداول الزمنية لمجمع مواقف السيارات 

كما تمت متابعة تركيب المظلات بالموقف، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفق المعايير الهندسية المطلوبة، والعمل على إزالة أي عقبات قد تعيق تنفيذه.

 

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