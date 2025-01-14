حكم قضائي بإحالة أوراق قاتل زوجته وطفليه للمفتي

أحالت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم بالتخلص من زوجته وطفليه إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه.

وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

حكم قضائي بإحالة أوراق قاتل زوجته وطفليه لمفتي الجمهورية

وخلال الجلسة ظهر المتهم مرتديًا البدلة الحمراء وممسكًا مصحفًا، وطلب من هيئة المحكمة الحديث، حيث أكد أنه يوم الواقعة كان قد تناول عقار منشط جنسي، وهو السبب في إصابته بحالة عدم إدراك لما فعله مع أسرته.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية،أحال المتهم بهاء م.ط.أ.، 34 عامًا، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 13/1/2024 بدائرة مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها زوجته سارة عادل رمضان هلال، وطفليه منى وإسلام.، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم.

وأعد لذلك الغرض أداة «قفاز»، وما أن ظفر بهم حتى أحكم بقبضته على عنقهم واحدا تلو الآخر حتى خارت قواهم، قاصدا من ذلك إزهاق روحهم، فأحدث إصاباتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «قفاز» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وجاء في أقوال الشاهد الأول عادل رمضان هلال متولي، 55 عامًا- نجار موبيليا- مقيم عزبة السرسي: بأنه على إثر خلافات زوجية بين نجلته المجني عليها والمتهم، كان الأخير دائم التعدي عليها بالضرب، وبتاريخ الواقعة حضر إليه المتهم، وأنبأه أنه بالطرق على باب مسكنه لم يجب أحد، فتوجه برفقته وأبصر المجني عليهم بداخله في حالة إعياء، وتم نقلهم للمستشفى، وتنامى إلى علمه نشوب مشادة بين نجلته والمتهم قبيل وفاتها، وأعزى قصد المتهم من التعدي على المجني عليهم إزهاق روحهم.

وتوصلت تحريات الى صحة ارتكاب المتهم للواقعة، بأنه على إثر خلافات زوجية بينه وزوجته المجني عليها الأولى، بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى ارتدى «قفازًا»، وأحكم بقبضته على عنقها حتى خارت قواها، وأعقب ذلك بأن قام بالتخلص من نجليه بأن أطبق على عنقهما.

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