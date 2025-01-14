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أخبار مصر

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء، دافئ على الجنوب، شديد البرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجات. 

طقس اليوم فس الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:


القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13  ودرجة الحرارة العظمى 24

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  24


الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  25

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 24

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 25


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 28


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم درجات الحرارة الدكتورة إيمان شاكر هيئة الاستشعار عن بعد
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