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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 - 01 - 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 14 -1- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الثلاثاء 14 -1- 2025


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية
3_ إضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء ويستمر الارتفاع خلال الأيام القادمة.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 14 - 1 -2025
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