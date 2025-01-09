لوث تاريخ جده بواقعة شائنة، اعتقال حفيد نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

ذكرت قناة "إس إيه بي سي نيوز" التلفزيونية نقلًا عن شرطة جنوب إفريقيا أن حفيد رئيس البلاد السابق نيلسون مانديلا اعتقل للاشتباه في قيامه بسرقة سيارة.



وجاء في البيان الذي نقلته القناة: "تم اعتقال خمسة مشتبه فيهم أربعة رجال وامرأة، بينهم حفيد مانديلا بتهمة سرقة سيارة"، وأشارت القناة إلى أنه تم العثور على السيارة المسروقة في منزل مانديلا السابق بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الرجال الأربعة والمرأة الموقوفين مشتبه بهم أيضا في حيازة أسلحة نارية غير مسجلة.

كان نيلسون مانديلا (1918-2013) زعيما للمؤتمر الوطني الإفريقي وناشطًا مناهضًا للفصل العنصري، وتم سجنه أكثر من مرة، وفي عام 1994، عقدت جنوب إفريقيا أول انتخابات وطنية بأغلبية إفريقية، مما أسفر عن انتخاب أول رئيس أسود للبلاد.

وظل مانديلا يشغل المنصب حتى عام 1999، وفي عام 1993، حصل نيلسون مانديلا والرئيس الجنوب إفريقي فريدريك دي كليرك على جائزة نوبل للسلام لجهودهما لإنهاء نظام الفصل العنصري.

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