الخميس 19 ديسمبر 2024
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غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس

غرق مركب يقل مهاجرين،
غرق مركب يقل مهاجرين، فيتو

لقي 20 مهاجرًا على الأقل حتفهم إثر تحطم مركب قبالة مدينة صفاقس في شرق تونس بينما تم إنقاذ 5، بحسب ما أفاد الحرس الوطني المشرف على خفر السواحل، الأربعاء.

وجاء في بيان أنه تم انتشال 20 جثة والبحث متواصل بعدما تم إنقاذ 5 مهاجرين متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا جميعهم على متن قارب غرق قبالة اللوزة، شمال صفاقس.

وفق الحرس الوطني، أبحر المركب الثلاثاء نحو الساعة 23,00 (22,00 بتوقيت جرينتش) من منطقة الشابة الواقعة شمال اللوزة في محافظة صفاقس، وغرق على بعد نحو 25 كيلومترا من السواحل.

في 12 ديسمبر قضى 9 مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وفقد 6 آخرون بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفق خفر السواحل.

وصفاقس والمهدية من المناطق الرئيسية التي ينطلق منها المهاجرون التونسيون والأجانب في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ مطلع العام، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.

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