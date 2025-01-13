جيش الاحتلال يبدأ تفكيك مواقع عسكرية بمحور نتساريم بين شمال وجنوب غزة

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفكيك عدد من المواقع العسكرية داخل محور نتساريم، الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه.

محور نتساريم، الذي يمثل نقطة ربط رئيسية داخل القطاع، كان قد شهد تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأشهر الماضية في إطار العمليات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

حماس تبحث مع أمير قطر جهود وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها أجرى مباحثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، مشيرة إلى أنها تتعامل بجدية مع كافة المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأشاد وفد حماس خلال اللقاء بالدور الذي تلعبه الدوحة منذ بداية الحرب، مثمنًا الجهود القطرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

انحساب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم

ستنسحب القوات الإسرائيلية من محور "نيتساريم" وتسمح بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

الاتفاق يتضمن شروط أمنية تمنع مرور "المسلحين والأسلحة" إلى شمالي القطاع، وفق آليات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين، دون تفاصيل إضافية.

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