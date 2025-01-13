تونسية تحفظ جثة زوجها الطبيب في الملح خوفًا من المساءلة القانونية بمايو

شهدت مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، واقعة غريبة من نوعها عندما قامت تونسية بحفظ جثة زوجها العرفي طبيب مصري بالمعاش عقب وفاته في كمية كبيرة من الملح، لمدة شهر، بسبب دخولها البلاد بطريقة غير قانونية وخوفا من المساءلة القانونية، وعدم إمكانية الوصول لأحد من أفراد عائلة الطبيب.



تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى "محمد. م. ع"، طبيب بالمعاش، عمره 70 سنة، مغطاة بملاءة بيضاء ويعلوها الكثير من الملح، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان يقيم في شقة رفقة المدعوة "مناء بنت محمد"، تونسية الجنسية وأن الشقة مستأجرة ملك المدعو "خالد رزق"، منذ 10 أشهر.

وبالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية تبين عدم وجود ما يفيد زواج المتوفي من المدعوة "مناء بنت محمد".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 94 لسنة 2025 وتباشر النيابة التحقيقات.

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