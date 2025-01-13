الإثنين 13 يناير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان، حقيقة إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تأييد حكم إعدام المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

 نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام احتجاجًا على تردى أوضاع احتجازهم.

ضبط تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه في القوصية

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارته غير المشروعه فى القوصية بمحافظة أسيوط.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير بالشيخ زايد

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف في قضية مقتل نجل سفير سابق داخل كومبوند بالشيخ زايد، لجلسة 12 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع. 

النيابة في قضية مقتل نجل سفير: الطمع والحقد وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة

قدم المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، مرافعة نارية اليوم أمام  محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو ١٠ ونصف، في قضية مقتل نجل سفير سابق داخل كومبوند بالشيخ زايد.

تأجيل محاكمة 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد لـ 8 فبراير

 أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، منذ قليل، جلسة محاكمتها في القضية المتهم فيها 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي وذلك لـ 8 فبراير المقبل.    

تأييد حكم إعدام المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

 قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على نهرو عبد المنعم، المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، كاهن الإسكندرية.  

تأجيل محاكمة مسلم ونور التوت بسبب سرقة لحن أغنية

 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربا المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحنً أغنية “أول حياتي ياما” إلى جلسة 23 يناير الجاري للمرافعة.

رندا البحيري تتهم طليقها بالتزوير

 تقدمت الفنانة راندا البحيري ببلاغ للمستشار رئيس نيابة وسط القاهرة ضد طليقها، تتهمه فيها بتزوير واستعمال محرر بقصد تضليل العدالة والإضرار بالشاكية.

مصرع 4 عناصر إجرامية أثناء محاولة تهريب مخدرات وأسلحة بـ14.5 مليون جنيه بأسوان

 لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان، أثناء إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

جهود مكثفة لضبط متهم بقتل صديقه فى البساتين

تكثف الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط شاب متهم بقتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما في منطقة البساتين.

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