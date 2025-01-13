أخبار الحوادث اليوم، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان، حقيقة إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تأييد حكم إعدام المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام احتجاجًا على تردى أوضاع احتجازهم.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارته غير المشروعه فى القوصية بمحافظة أسيوط.

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف في قضية مقتل نجل سفير سابق داخل كومبوند بالشيخ زايد، لجلسة 12 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع.

قدم المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، مرافعة نارية اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو ١٠ ونصف، في قضية مقتل نجل سفير سابق داخل كومبوند بالشيخ زايد.

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، منذ قليل، جلسة محاكمتها في القضية المتهم فيها 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي وذلك لـ 8 فبراير المقبل.

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على نهرو عبد المنعم، المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، كاهن الإسكندرية.

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربا المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحنً أغنية “أول حياتي ياما” إلى جلسة 23 يناير الجاري للمرافعة.

تقدمت الفنانة راندا البحيري ببلاغ للمستشار رئيس نيابة وسط القاهرة ضد طليقها، تتهمه فيها بتزوير واستعمال محرر بقصد تضليل العدالة والإضرار بالشاكية.

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان، أثناء إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تكثف الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط شاب متهم بقتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما في منطقة البساتين.

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