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حوادث

ضبط تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه في القوصية

ضبط تاجر سلاح غسل
ضبط تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارته غير المشروعه فى القوصية بمحافظة أسيوط.

 

شراء عقارات وسيارات.. ضبط تاجر سلاح غسل 31 مليون جنيه فى القوصية 

 

تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).
 

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وقدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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