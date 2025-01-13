الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد لـ 8 فبراير

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

 أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، منذ قليل، جلسة محاكمتها في القضية المتهم فيها 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي وذلك لـ ٨ فبراير المقبل.    

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.   

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الإخلال بالنظام العام تعطيل أحكام الدستور والقوانين تهريب عملات أجنبية تأجيل محاكمة قيادة جماعة إرهابية مجمع محاكم بدر

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