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حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية أثناء محاولة تهريب مخدرات وأسلحة بـ14.5 مليون جنيه بأسوان

تهريب مخدرات وأسلحة
تهريب مخدرات وأسلحة

 لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان، أثناء إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

محاولة تهريب كميات من المخدرات والأسلحة بأسوان 

 وردت معلومات أكدتها تحريات  قطاع  مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد بمحاولة تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات أبرزها "قتل، شروع فى قتل، مخدرات، سلاح")، جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.  

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 وتم استهداف التشكيل العصابي بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام، الأمن المركزى" ومديرية أمن أسوان ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (105 كيلو جرامات من المواد المخدرة المتنوعة – 8 أسلحة نارية مختلفة الأنواع - كمية كبيرة من الطلقات).
 

 تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (14,5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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