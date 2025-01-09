أمن القاهرة يكشف تفاصيل تغيب طفل أجنبي بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب طفل “يحمل جنسية إحدى الدول” بمدينة نصر.

تغيب طفل مدينة نصر

بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من موظف بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بعثوره على طفل ضال بالحديقة محل عمله.

وفي وقت لاحق، حضر والد الطفل المشار إليه "يحمل جنسية إحدى الدول" وأفاد بأن الطفل المعثور عليه (نجله " من ذوي الاحتياجات الخاصة") وأنه فوجئ بعدم تواجده أثناء اللهو بجواره فى الحديقة المشار إليها.

وتم تسليم الطفل لوالده وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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