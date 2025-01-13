مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام احتجاجًا على تردى أوضاع احتجازهم.

مزاعم اضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

وأوضح المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الإدعاءات التى تستهدف إثارة البلبلة.

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