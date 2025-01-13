القبض على بطل فيديو سرقة هواتف الطلاب في شوارع الجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عاطل لسرقته هواتف الطلاب فى شوارع الجيزة.

سقوط لص هواتف الطلاب فى شوارع الجيزة

وكانت أجهزة الأمن، تتابع تداول مقطعى فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنان تضرر شخصين بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفى محمول خاصين بنجليهما (طالبين) حال سيرهما بالجيزة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة- عاطل – له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط هاتفى المحمول المستولى عليهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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