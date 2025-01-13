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حوادث

تأييد حكم إعدام المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

المتهم بقتل كاهن
المتهم بقتل كاهن الإسكندرية، فيتو

 قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على نهرو عبد المنعم، المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، كاهن الإسكندرية.  


وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة، وسكرتارية فايز بيومى القطعانى، بمعاقبة المتهم نهرو عبد المنعم توفيق، وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا، لقتله القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.


وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها فى الجلسات الماضية، تعديل القيد والوصف لقضية مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، من القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مستندةً فى ذلك على عدة دفوع أولها أن المتهم نهرو عبد المنعم توفيق، يعتنق فكر الجماعات الإرهابية المحظورة، وله سابقة إعتقال فترة شبابه، إلى جانب أن المتهم دائم افتعال الأفعال التى تعكر صفو الأمن العام.

 

كما أن المتهم بقتل المجنى عليه بعدما أبصره يرتدى زى الكهانوت دون غيره من الملتفين حوله من شباب وفتيات الكنيسة، كما أكدت النيابة العامة أن القاتل يحمل فى عقلة فكر متطرف حيث أنه أحل لنفسه أن يكفّر ويخرّب ويقتّل.
 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 أبريل العام الماضي عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا يفيد تعدي شخص على أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء، طعنا بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ إيناس حقي، ما أدى لوفاته، ورحل القمص أرسانيوس وديد، كاهن الإسكندرية عن عمر يناهز 56 عاما، وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في أكتوبر 2021 أي منذ 7 اشهر وذلك بيد البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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