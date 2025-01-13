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الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

قمر صناعي، فيتو
قمر صناعي، فيتو

نجحت الصين صباح اليوم الإثنين بإطلاق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 إلى مدار الأرض.

 

الصين تنجح بإطلاق مجموعة اقمار

وأشار التلفزيون المركزي الصيني إلى أن عملية الإطلاق نفّذت تمام الساعة 11:00 بتوقيت بكين (06:00 بتوقيت موسكو)، من منصة في البحر الأصفر بالقرب من مدينة هاييانغ الساحلية، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ صيني من نوع Jielong-3، لتكون هذه العملية خامس عملية إطلاق لهذه الصواريخ منذ أن بدأت الصين باستخدامها عام 2022.

 

وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة ناسا فإن الصين نجحت في عملية الإطلاق هذه بإرسال 10 أقمار دفعة واحدة من نوع CentiSpace-1 إلى مدار منخفض حول الأرض.

أما صاروخ Jielong-3 الذي استخدم في عملية الإطلاق فهو صاروخ فضائي رباعي المراحل يعمل بالوقود الصلب، ويمكنه نقل حمولات تزن 1.5 طن إلى المدار الأرضي المنخفض.

الصين تعمل علي تطوير برنامجها الفضائي

وتعمل الصين بنشاط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات الاتصالات والملاحة، وعام 2024 نجحت بتنفيذ 68 عملية إطلاق فضائي.

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التلفزيون المركزي الصيني الصين صاروخ فضائى وكالة ناسا

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