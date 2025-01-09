الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

أطلقت الصين يوم 7 يناير الجاري إلى مدار الأرض قمرا صناعيا تجريبيا من طراز Shijian-25، وهو أول قمر صناعي صيني يطلق العام الجاري.

أول قمر صناعي صيني يطلق العام الجاري

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلوم والتقنيات الفضائية (CASC).

وقالت المؤسسة على الشبكة الاجتماعية الصينية WeChat، إن القمر الصناعي أطلق الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي من مطار "سيتشان" بمحافظة سيتشوانغ بجنوب غرب الصين، وذلك بواسطة صاروخ CZ-3B الذي انطلق إلى الفضاء للمرة الـ555.

وحسب وكالة ناسا الأمريكية فإن القمر الصناعي Shijian-25 قد وصل المدار الثابت الانتقالي، وسيستخدم لتجربة تكنولوجيا تزويد المركبات الفضائية بالوقود وتقديم خدمات من شأنها إطالة عمر الأجهزة الفضائية.

إطلاق القمر الصناعي نموذج CZ-3B/E من صاروخ CZ-3B ثلاثي المراحل

وأضافت أن الصين استخدمت عند إطلاق القمر الصناعي نموذج CZ-3B/E من صاروخ CZ-3B ثلاثي المراحل العامل بالوقود السائل. وقطره 4.2 متر، طوله 56.3 متر.

وبمقدوره إيصال 12 طنا من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض المنخفض و5.5 طن من الحمولة إلى المدار الأرضي الثابت.

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