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خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات الأسرى

جدعون ساعر، فيتو
جدعون ساعر، فيتو

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي،  جدعون ساعر، اليوم الاثنين،  إن "هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ونعمل بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا".

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز  عن مسؤول مطلع قوله: إن هناك انفراجة بالدوحة عقب محادثات بين قادة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث ترامب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة.

 انفراجة في مفاوضات الأسرى 
 

وأوضحت وكالة رويترز أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

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رويترز: انفراجة في مفاوضات الأسرى وإرسال مسودة نهائية للاتفاق إلى إسرائيل وحماس


وأكدت أن رئيس وزراء قطر التقى بحماس وويتكوف التقى بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

تطورات مفاوضات حماس وإسرائيل 

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل يوم تنصيب ترامب.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف: "عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه بايدن".

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر، بأن هناك تقدما في محادثات الدوحة لكن لا تزال هناك فجوات، مضيفه: "إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب في غزة في إطار الاتفاق".

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مفاوضات الأسرى غزة ترامب إسرائيل

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