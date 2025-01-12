هل اقتربت حماس وإسرائيل من اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى؟ الخارجية ترد

كشف السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تطورات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

محادثات الدوحة بشأن صفقة إسرائيل وحماس

وقال "خلاف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"مصر على إطلاع بالمحادثات التي تجري في الدوحة الآن بشأن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس".

وساطة مصر في ملف غزة

وأضاف: "مصر تقوم بدور وساطة مهم على مدار أكثر من عام لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق داخل القطاع".

مشكلة الجانب الإسرائيلي في اتفاق غزة

وعن التقييم في المرحلة الحالية بشأن التوصل لاتفاق وما إذا كنا قريبين من عدمه، فنوضح أنه في مرات سابقة كنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبين عدم وجود إرادة سياسية لازمة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نحن نأمل أن تسفر المباحثات الجارية عن وقف فوري لإطلاق النار ووقف المعاناة للشعب الفلسطيني ونظل نقف بجانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967".



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