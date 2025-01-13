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دين ودنيا

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

شرح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المطففين، الحكمة من استخدام المولى عز وجل أسلوب الاستفهام للإخبار بجزاء الكفار، موضحا معنى ثوب في الآية الكريمة.


سورة المطففين الآية 36

قال تعالى: «هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ».

هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. [ المطففين: 36]
سورة المطففين الآية 36


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 36 من سورة المطففين

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: ختم - سبحانه - السورة الكريمة بقوله: ( هَلْ ثُوِّبَ الكفار مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ )، والاستفهام للتقرير. وقوله: ( ثوب ) من التثويب والإِثابة، أي المجازاة. يقال: ثوب فلان فلانا وأثابه، بمعنى جازاه المجازاة اللائقة به، والمعنى: لقد جوزى الكفار بالجزاء المناسب لتهكمهم بالمؤمنين في الدنيا، فقد أنزلنا بهم ما يستحقونه من عقاب أليم، جزاء وفاقا.

 

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟

وأكمل الشيخ طنطاوي: وجاء الجزاء بأسلوب الاستفهام، لتأكيد هذا الجزاء، حتى لكأن المخاطب هو الذي نطق بهذا الجزاء العادل الذى استحقه الكافرون. ولبيان أن عدالة الله - تعالى - تقتص من المعتدين مهما طالت بهم الحياة. والتعبير بثوب - مع أنه أكثر ما يستعمل فى الخير - إنما هو من باب التهكم بهم، كما فى قوله - تعالى -: ( فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ).

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الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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