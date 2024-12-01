سورة «المطففين» أو سورة «ويل للمطففين» أو سورة «التطفيف» من السور التي اختلف المفسرون في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني.

ونستعرض حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول.

أسماء سورة المطففين

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسُورةِ (المُطَفِّفينَ)، ووَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، ذلك لافتِتاحِها بقَولِ اللهِ عزَّ وجَلَّ: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾. وقال ابنُ عاشور: سُمِّيَت هذه السُّورةُ في كُتُبِ السُّنَّةِ وفي بعضِ التَّفاسيرِ «سورةَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ»، وكذلك ترجَمَها البُخاريُّ في كتابِ التَّفسيرِ مِن «صحيحِه»، والتِّرمذيُّ في «جامِعِه»، وسُمِّيَت في كثيرٍ مِن كُتُبِ التَّفسيرِ والمصاحِفِ «سُورةَ المطَفِّفينَ» اختصارًا. وتسمَّى أيضًا سورةَ التَّطفيفِ.



سبب نزول سورة المطففين ومكان نزولها

قيل في سبب نزول السورة الكريمة أنّه عندما وصل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة المنورة كانوا لا يعطون الكيل حقه، ويبخسون فيه، فنزلت السورة الكريمة، ومن بعد نزول السورة، أصبحوا يحسنون الكيل.

ونزلت السورة الكريمة في مكة المكرمة قبل هجرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة،ففي قول عن ابن عباس -رضي الله عنه- بأنها آخر سورة نزلت في مكة المكرمة، وفي قول آخر أنّها أول سورة نزلت في المدينة المنورة، وعلى هذا فهي سورة مدنية.



حديث صحيح في سورة المطففين وأسماؤها وسبب النزول





سبب نزول قوله تعالى: (ويل للمطففين )





أخبرنا إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين النقيب قال: أخبرنا جدي محمد بن الحسين قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ ، حدثنا عبد الرحمن بن بشير ، حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني يزيد النحوي: أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا فأنزل الله تعالى: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون) الآية. فأحسنوا الكيل بعد ذلك.



قال القرظي: كان بالمدينة تجار يطففون، وكانت بياعاتهم كشبه القمار: المنابذة والملامسة والمخاطرة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السوق وقرأها.



وقال السدي : قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأها: عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت".

موضوعات سورة المطففين

1- التَّحذيرُ مِن التَّطفيفِ في الكَيلِ والميزانِ، وتوَعُّدُ المطَفِّفينَ، وتذكيرُهم بيَومِ البَعثِ والحِسابِ والجَزاءِ.

2- بيانُ سُوءِ عاقِبةِ الفُجَّارِ، وحُسنِ عاقِبةِ الأبرارِ، وبيانُ أنَّ صَحائِفَ أعمالِ الفُجَّارِ فى أسفَلِ سافِلينَ، وصَحائِفَ أعمالِ الأبرارِ فى أعلى عِلِّيِّينَ.

3- ذِكرُ ما كان يَفعَلُه المُشرِكونَ مع المؤمِنينَ مِن استِهزاءٍ وإيذاءٍ.

4- تبشيرُ المؤمِنينَ بأنَّهم يومَ القيامةِ سيَضحَكونَ مِن الكُفَّارِ كما ضَحِكَ الكُفَّارُ منهم في الدُّنيا.

تلخيص سورة المطففين

ومما يجعلنا نرجح أن سورة المطففين من السور المكية: حديثها الواضح عن الفجار والأبرار.

وعن يوم القيامة وسوء عاقبة المكذبين به، وعن أقوال المشركين في شأن القرآن الكريم.

وعن الموازنة بين مصير المؤمنين والكافرين، وعن موقف كفار قريش من فقراء المؤمنين.

وهذه الموضوعات نراها من السمات الواضحة للقرآن المكي، وإذا كان القرآن المدني قد تحدث عنها، فبصورة أقل تفصيلا من القرآن المكي.

3- والسورة الكريمة في مطلعها تهدد الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم.

وتذكرهم بيوم البعث والحساب والجزاء، لعلهم يتوبون إلى خالقهم ويستغفرونه مما فرط منهم.

ثم تسوق موازنة مفصلة بين سوء عاقبة الفجار، وحسن عاقبة الأبرار.

ثم تختتم بذكر ما كان يفعله المشركون مع فقراء المؤمنين، من استهزاء وإيذاء، وبشرت هؤلاء المؤمنين: بأنهم يوم الجزاء والحساب، سيضحكون من الكفار، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا.

حديث صحيح في سورة المطففين وأسماؤها وسبب النزول

ورد حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله سبحانه "ويل للمطففين" فأحسنوا الكيل بعد ذلك رواه النسائي في السنن الكبرى، والبيهقي في سننه، والطبراني في معجمه الكبير، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وفيه "أبخس" بدل "أخبث" وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقد حسن هذا الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وصحيح الترغيب والترهيب.

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