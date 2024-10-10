لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

سورة الفرقان، تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بسورة الفرقان، اعتراض الكافرين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثل البشر، كما أوضح سبب هذا الاعتراض.



سورة الفرقان الآية 7

قال تعالى: «وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا».

سورة الفرقان الآية 7



تفسير الشيخ الشعراوي للآية 7 من سورة الفرقان

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: عجيب أمر هؤلاء المعاندين: يعترضون على رسول الله أنْ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لكسْب العيش، فهل سبق لهم أنْ رَأَوْا نبيًا لا يأكل الطعام، ولا يمشي في الأسواق؟ ولو أن الأمر كذلك لكان لاعتراضهم معنى، إذن: قولهم {مَالِ هذا الرسول يَأْكُلُ الطعام وَيَمْشِي فِي الأسواق} [الفرقان: 7]، قولٌ بلا حجة من الواقع، ليستدركوا بهذه المسألة على رسول الله.

حجج الكافرين الواهية

وأضاف الشيخ الشعراوي: فماذا يريدون؟ قالوا: {لولا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا} [الفرقان: 7]، صحيح أن الملَك لا يأكل، لكن معنى {لولا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ} [الفرقان: 7]، يعني: يسانده، وفي هذه الحالة لن يُغيِّر من الأمر شيئًا، وسيظل كلام محمد هو هو لا يتغير، إذَن: لن يضيف الملَك جديدًا إلى الرسالة، وعليه، فكلامهم هذا سفسطة وجَدَلٌ لا معنى له، وكلمة {فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا} [الفرقان: 7]، لم يقولوا بشيرًا، مما يدل على اللدَد واللجاج، وأنهم لن يؤمنوا؛ لذلك لن يفارقهم الإنذار.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفات الشيخ الشعراوي

للشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.