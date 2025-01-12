الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

مأمورية أمنية ترحل هدير عبد الرازق ووالدها وأوتاكا للعرض على النيابة

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

تقوم مأمورية أمنية تابعة للمديرية أمن القاهرة، صباح اليوم الأحد، بترحيل هدير عبد الرازق ووالدها وأوتاكا للعرض على النيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بينهم.

 

عرض  هدير عبد الرازق ووالدها وأوتاكا على النيابة 

 

وكانت الأجهزة الأمنية  بالقاهرة حجزت  البلوجر هدير ووالدها وخطيبها السابق «أوتاكا»، حيث تم إيداعهم حجز قسم شرطة التجمع الأول، وذلك على خلفية واقعة مشاجرة بينهم، حيث تبادلوا الاتهامات بالابتزاز وتصوير مقاطع فيديو فاضحة.

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كشفت التحقيقات الأولية فى واقعة ضبط البلوجر هدير ووالدها داخل كمبوند مدينتى؛ عن تفاصيل جديدة سببها بأن فيديوهات مخلة وعقد زواج عرفى سبب احتجاز البلوجر شابا.

وقال الشاب المجنى عليه، إنه متزوج منها عرفيًا وقدم صورة من عقد الزواج العرفى على هاتفه، ونشبت بينهما خلافات وطلبت منه الحضور إلى الشقة داخل كمبوند مدينتى لحل الخلافات بينهما وتفاجأ باحتجازه ومحاولة إجباره على توقيع إيصالات أمانة.

فيما اتهمت هدير عبد الرازق، المجنى عليه بتصويرها أثناء العلاقة بينهما وابتزازها بث الفيديوهات التى تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن يرغب فى ابتزازها ماديًا.

تعود تفاصيل الواقعة تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا من شاب أفاد بأنه محتجز داخل شقة في منطقة “مدينتي”، حيث زعم أن مجموعة من الأشخاص يحاولون إجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.

وعلى الفور، تحركت قوة من المباحث إلى الموقع، ليكتشفوا وجود فتاة تُدعى هدير عبد الرازق، ووالدها، بالإضافة إلى الشاب المُبلِّغ.

وخلال التحقيقات الأولية ادعت هدير أن الشاب الذي كان زوجها عرفيًا، استغل علاقتهما وقام بتصوير مقاطع فيديو لها دون علمها مهددًا بنشرها على الإنترنت إذا لم تستجب لمطالبه

في المقابل، نفى الشاب تلك الاتهامات، مؤكدًا أنه متزوج منها عرفيًا وقدم صورة من عقد الزواج المسجل على هاتفه، وتبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث أصر كل منهما على صحة روايته.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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