أخبار الحوادث اليوم: القبض على هدير عبد الرازق.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تصوير مشاهد لخطف الأطفال من الشوارع والاتجار بأعضائهم.. وسرقة توك توك وراء العثور على جثة بترعة السنطة

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تفاصيل القبض على البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها في القاهرة الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على البلوجر، هدير عبد الرازق، ووالدها داخل كمبوند سكنى بمنطقة القاهرة الجديدة، بسبب خلاف على شقة مستأجرة.

تصوير مشاهد لخطف الأطفال من الشوارع والاتجار بأعضائهم، الأمن يكشف ملابسات الفيديو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع.. وضبط مرتكبى الواقعة.

ضبط صاحبي مكتب رحلات ومطبعة لتورطهما في تزوير تراخيص السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب مكتب رحلات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية؛ وبحوزته أوراق خاصة بإحدى السيارات "مزورة".

تفاصيل جديدة بشأن حريق بمنطقة زرايب منشأة ناصر

تواصل النيابة العامة بغرب القاهرة، التحقيق حول ملابسات اندلاع حريق هائل بمنطقة تجميع القمامة وإعادة تدويرها بمنشأة ناصر.



سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالمديرية في كشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة داخل، ترعة بحر شبين المار من أمام قرية الجعفرية، بدائرة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، مكبل اليدين والقدمين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بعد أن قام بالتخلص منه خنقًا.

رفض رد الدائرة في قضية "الدارك ويب" وتغريم المتهم الثانى 20 ألف جنيه

رفضت الدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة رد الدائرة في قضية طفل شبرا الخيمة "ضحية الدارك ويب" وتغريم المتهم الثانى "علي الدين محمد" 20 ألف جنيه، وإعادة أوراق القضية إلى طنطا مرة أخرى وإلى نفس الدائرة للنظر .

الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط حيوان في صندوق سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام سائق سيارة بربط "حيوان" من عنقه بصندوق السيارة أثناء سيره.. وضبط مرتكب الواقعة.

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