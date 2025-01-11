الجيش الملكي يصعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الرجاء 1-1 (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، تعادل فريق الجيش الملكي مع نظيره الرجاء المغربي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة، صعد الجيش الملكي المغربي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما تحسم الجولة الأخيرة هوية المتأهل الثاني بين الرجاء وصن داونز.

افتتح الجيش الملكي التسجيل عن طريق أنس الزنيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، فيما تعادل نوفل الزرهوني لـ الرجاء في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

Zerhouni equalizes for Raja 🇲🇦!



Raja Casablanca playmaker Naoufel Zerhouni converts his penalty kick to level Raja’s match with AS FAR 🇲🇦 and it is 1-1 in the 80th minute.



Tight finish in Meknes!#TotalEnergiesCAFCL #CAFCL #ASFAR #DIMARAJA #الرجاء #الجيش_الملكي pic.twitter.com/lYw8MhhCM2 — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) January 11, 2025

Catastrophe for Raja 🇲🇦!



Raja fell behind to fellow Moroccan club AS FAR 🇲🇦 after an AS FAR corner kick was turned into his own goal by Raja defender Youssef Belammari.



1-0 AS FAR with halftime approaching.#TotalEnergiesCAFCL #CAFCL #الجيش_الملكي #الجيش_الملكي_المغربي #ASFAR… pic.twitter.com/8wRXCTQ6YD — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) January 11, 2025

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1- الجيش الملكي 9 نقاط

2- صن داونز 8 نقاط

3- الرجاء 5 نقاط

4- مانيما يونيون 3 نقاط

تشكيل الرجاء أمام الجيش الملكي

صن داونز يفوز على مانيما يونيون 2-1 بالوقت القاتل

وكان فريق صن داونز، حقق فوزا غاليا على نظيره مانيما يونيون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب الشهداء في الكونغو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

افتتح مانيما يونيون التسجيل عن طريق جافت كيتامبا في الدقيقة 39، قبل أن يعود صن داونز ويسجل هدفين عن طريق بيتر شالوليلي في الدقيقة83 وإكساوسيا مواندا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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