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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، الرجاء المغربي يحقق فوزا غاليا على صن داونز 1-0

الرجاء المغربي وصن
الرجاء المغربي وصن داونز

فاز فريق الرجاء المغربي على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب العربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الرجاء عن طريق بنعيسى بنعمر في الدقيقة 45.

جدير بالذكر أن باثوسي اوباس، لاعب صن داونز، تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 40 بعد التدخل العنيف على قدم لاعب الرجاء، قبل أن يتعرض الرجاء لإقصاء لاعبه مروان زيلا من المباراة بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقيقة 80، ومن ثم تعرض خوسيلو موداو مدافع صن داونز للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

 

تشكيل الرجاء أمام صن داونز 

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ترتيب الرجاء وصن داونز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يحتل الرجاء المركز الثالث في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

 

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