أخبار الفن اليوم: أحمد سعد يوثق قصة حياته في ألبومه الجديد.. الدشاش يكتسح البوكس أوفيس.. إلغاء مسلسل "أمير العوامري" لهاني سلامة.. وسارة الطباخ تستئصل ورم سرطاني

امتلأت الساحة الفنية بالأخبار والفعاليات على مدار ساعات اليوم السبت 11 يناير.. ونستعرض أبرز تلك الأخبار خلال نشرة “فيتو” الفنية:

غيب الموت اليوم المخرج الكبير سمير عوف، وهو من رواد الفيلم التسجيلي، بدأ حياته المهنية في الستينيات، وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية التي شاركت في عدة مهرجانات دولية منها فينيسيا 1972 وحصلت على جوائز عديدة. ونعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج التسجيلي سمير عوف الذي تخرج في المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1965.

رحل عن عالمنا، الملحن وقائد الأوركسترا الإيراني فريدون شهبازيان، عن عمر يُناهز الـ82 عامًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، إن "قائد الأوركسترا الإيراني البارز فريدون شهبازيان، الذي كان يرقد في مستشفى طالقاني بطهران منذ الـ29 من شهر ديسمبر الماضي، توفي اليوم السبت، بعدما كان يعاني من مشاكل في التنفس"

وتعاون فريدون شهبازيان مع مطربين بارزين مثل الراحل البارز محمد رضا شجريان، عهدية بديعي، وعلي أصغر شاهزيدي، وعارف كيا، وسيمين غانم، وأكبر كلبايكاني، وعلي رضا افتخاري، ومحمد أصفهاني، وعبد الحسين مختاباد في شكل تأليف وترتيب للأوركسترا.

بدأت المنتجة سارة الطباخ في الخضوع للعلاج الكيماوي، بعد أن أجرت مؤخرًا عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، حيث أكد لها الطبيب المعالج لها ضرورة الخضوع للعلاج الكيماوي خلال الفترة القادمة حتى تتماثل للشفاء التام.

وكشف مصدر مقرب من سارة في تصريحات لفيتو، أن المنتجة كانت حريصة على عدم الكشف عن أزمتها الصحية، حتى أنها لم تخبر الكثير من أصدقائها بإجرائها لجراحة دقيقة، كما لم تكشف تفاصيل تلك الجراحة.

أضاف المصدر أن سارة حاليا تتواجد بمنزلها بمدينة الشيخ زايد بعد تحسن حالتها الصحية، وتقضي فترة من النقاهة وسط رعاية من أسرتها، وسوف تعاود نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها مرتبطة بعدد من الأعمال الموسيقية والحفلات الغنائية الهامة.

كشفت أماني سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن تفاصيل الحالة الصحية له عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت: "شقيقي ما زال يخضع للعلاج تحت رعاية فريق من الأطباء.. جروح الجبهة والجفن الأيمن التي تسبب فيها ارتطام رأسه بعجلة القيادة بدأت في الالتئام، بعد الجراحة التجميلية الدقيقة والصعبة، نظرًا لانكشاف العظم وتهتك العضلات وزوال جزء من الجفن".

وتابعت: "حتى الآن يرى الأطباء أن الكسر في عظمة الوجنة أسفل العين اليمني سيلتئم مع الوقت".

عاد النجم الكبير محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي، في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

وجنى فيلم الدشاش إيرادات وصل إجماليها لـ 26 مليونا و350 ألف جنيه مصري خلال 10 أيام فقط

نجل أحمد عدوية يطرح فيديو يشمل جميع أغاني والده على يوتيوب

طرح النجم محمد عدوية فيديو مجمع لأغانى والده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وشمل الفيديو مقاطع من أغاني المطرب الراحل التى اشتهر بها في مسيرته الغنائية الناجحة، باعتباره واحدا من أساطير الغناء في مصر والوطن العربي.

شوق المطرب أحمد سعد جمهوره لألبومه الغنائي الجديد، المقرر إطلاقه عبر جميع منصات الموسيقى بدءًا من 15 يناير الجاري تحت عنوان «حبيبنا».

ونشر أحمد سعد فيديو دعائيا طويلا عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ من منطقة القاهرة التراثية وتحدث فيه عن تحقيق حلمه قائلا،"حاجة جميل أوي يكون عندك حلم والأجمل من كده أنك تحققه، طول عمر أحلامي ملهاش سقف، وأنا صغير كنت بحب المزيكا أوي كنت بشوف كل حاجة ألحان حتى الكلام كنت بشوفه لحن كان أخواتي بيستغربوا، وأنا صغير إزاي طفل يحفظ الحاجات التقيلة دي كنت بسمع مشايخ وأم كلثوم وعبد الوهاب وكنت بسأل نفسي هتغني أيه فيه كنت بسمع كل أنواع الموسيقى كنت بدور على شكل الناس تشوفني فيه واتصدمت أول صدمة عرفت إن الطريق مش سهل، كنت محتاج الناس تحبني وفضلت اسعى اسعى وأعمل أشكال جديدة في المزيكا قعدت 15 سنة بعمل اللي بحبه واللي الناس بتحبه أشوف زمايلي بتعمل إيه علشان أشوف اللي الناس بتحبه.

مسلسل سراب يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة TOD

تصدر مسلسل سراب قائمة الأعلى مشاهدة على منصة TOD بعد طرح حلقاته الأولى، وهو العمل الذي يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم خالد النبوي ويسرا اللوزي.

ولقد حاز العمل على إعجاب الجمهور بفضل قصته المشوقة التي تجمع بين الإثارة والغموض، حيث تتشابك الأحداث في إطار درامي مليء بالتوتر والصراعات العاطفية.

ولقد قدم الأبطال قصة المسلسل بأداء قوي مما أبقى المشاهدين في حالة ترقب مع كل حلقة.

أزمات كثيرة حاصرت مسلسل “أمير العوامري”، للفنان هاني سلامة، تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، إلا أنه كان هناك أمل لدى أبطاله بعودة المشروع واستكمال تصوير المسلسل.

وكشف مصدر من داخل العمل، أن المسلسل توقف بشكل نهائي، وألغت الشركة المنتجة المشروع، ولن يتم استكمال تصويره من الأساس.

وأضاف المصدر أن مسلسل “أمير العوامري” واجه الكثير من المشكلات الإنتاجية والمادية والخلافات بين بعض أبطاله والشركة المنتجة، التي قررت بشكل قاطع إلغاء المسلسل.

اجتاحت حرائق الغابات أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس، وقضت النيران على قصور ومنازل فاخرة لمشاهير هوليوود.والتهمت النيران قصر ميل جيبسون بالكامل ولم يتبقَ شيء منه بحسب الفيديو الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. أجهشت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، مولي سيمس في البكاء، بعد رصدها لكم الدمار الناتج من حرائق كاليفورنيا، وحريق منزلها بالكامل، وأكدت أنها في طريقها لمغادرة الحي الذي تسكن به بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحرائق حتى الآن.

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