السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إلغاء مسلسل "أمير العوامري" لهاني سلامة وتوقف المشروع بشكل نهائي

هاني سلامة
هاني سلامة

أزمات كثيرة حاصرت مسلسل “أمير العوامري”، للفنان هاني سلامة، تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، إلا أنه كان هناك أمل لدى أبطاله بعودة المشروع واستكمال تصوير المسلسل.

وكشف مصدر من داخل العمل، أن المسلسل توقف بشكل نهائي، وألغت الشركة المنتجة المشروع، ولن يتم استكمال تصويره من الأساس.

وأضاف المصدر أن مسلسل “أمير العوامري” واجه الكثير من المشكلات الإنتاجية والمادية والخلافات بين بعض أبطاله والشركة المنتجة، التي قررت بشكل قاطع إلغاء المسلسل.

 

شخصية هاني سلامة في أمير العوامري

وكان سيجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامي يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

والمسلسل المقرر إلغائه كان من بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

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امير العوامري مسلسل أمير العوامري الفنان هاني سلامة

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