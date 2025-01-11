إلغاء مسلسل "أمير العوامري" لهاني سلامة وتوقف المشروع بشكل نهائي

أزمات كثيرة حاصرت مسلسل “أمير العوامري”، للفنان هاني سلامة، تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، إلا أنه كان هناك أمل لدى أبطاله بعودة المشروع واستكمال تصوير المسلسل.

وكشف مصدر من داخل العمل، أن المسلسل توقف بشكل نهائي، وألغت الشركة المنتجة المشروع، ولن يتم استكمال تصويره من الأساس.

وأضاف المصدر أن مسلسل “أمير العوامري” واجه الكثير من المشكلات الإنتاجية والمادية والخلافات بين بعض أبطاله والشركة المنتجة، التي قررت بشكل قاطع إلغاء المسلسل.

شخصية هاني سلامة في أمير العوامري

وكان سيجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامي يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

والمسلسل المقرر إلغائه كان من بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.