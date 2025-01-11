أحمد سعد يشارك رحلته مع تحقيق الأحلام في ألبومه الجديد (فيديو وصور)

شوق المطرب أحمد سعد جمهوره لألبومه الغنائي الجديد، المقرر إطلاقه عبر جميع منصات الموسيقى بدءًا من 15 يناير الجاري تحت عنوان «حبيبنا».

البوم أحمد سعد الجديد

ونشر أحمد سعد فيديو دعائيا طويلا عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ من منطقة القاهرة التراثية وتحدث فيه عن تحقيق حلمه قائلا،"حاجة جميل أوي يكون عندك حلم والأجمل من كده أنك تحققه، طول عمر أحلامي ملهاش سقف، وأنا صغير كنت بحب المزيكا أوي كنت بشوف كل حاجة ألحان حتى الكلام كنت بشوفه لحن كان أخواتي بيستغربوا، وأنا صغير إزاي طفل يحفظ الحاجات التقيلة دي كنت بسمع مشايخ وأم كلثوم وعبد الوهاب وكنت بسأل نفسي هتغني أيه فيه كنت بسمع كل أنواع الموسيقى كنت بدور على شكل الناس تشوفني فيه واتصدمت أول صدمة عرفت إن الطريق مش سهل، كنت محتاج الناس تحبني وفضلت اسعى واسعى وأعمل أشكال جديدة في المزيكا قعدت 15 سنة بعمل اللي بحبه واللي الناس بتحبه أشوف زمايلي بتعمل أيه علشان أشوف اللي الناس بتحبه.

وتابع أحمد سعد، "وصلت إن أعمل اللي الناس بتحبه بالطريقة اللي بحبها وجه النجاح اللي مجاش بين يوم وليلة الناس بقت تحبني وتحب أغانيا وبقيت ببقى طاير في السما وأنا طاير على المسرح.. الناس بتغني ورايا وبتقول أيه اليوم الحلو ده ووسع وسع وعرفت إن المسئولية ابتدت أنا محتاج أعمل اللي بناس بتحبه واللي أنا بحبه وأنا مصدق مصدق إن اللي بتحبه من قلبك الناس هتبحبه معاك وهي دي تجربتي المرادي هعمل اللي بحبه وهاخد الناس وهطير في السما باللي أنا بحبه الأيام الجاية هتعرفوا أيه هي التجربة.



وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.





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