السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بسبب مشاكل في التنفس، وفاة قائد الأوركسترا الإيراني فريدون شهبازيان

قائد الأوركسترا الإيراني
قائد الأوركسترا الإيراني فريدون شهبازيان

رحل عن عالمنا، الملحن وقائد الأوركسترا الإيراني فريدون شهبازيان، عن عمر يُناهز الـ82 عامًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

 

وقالت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، إن "قائد الأوركسترا الإيراني البارز فريدون شهبازيان، الذي كان يرقد في مستشفى طالقاني بطهران منذ الـ29 من شهر ديسمبر  الماضي، توفي اليوم السبت، بعدما كان يعاني من مشاكل في التنفس".

 

وتعاون فريدون شهبازيان مع مطربين بارزين مثل الراحل البارز محمد رضا شجريان، عهدية بديعي، وعلي أصغر شاهزيدي، وعارف كيا، وسيمين غانم، وأكبر كلبايكاني، وعلي رضا افتخاري، ومحمد أصفهاني، وعبد الحسين مختاباد في شكل تأليف وترتيب للأوركسترا.


ومن أشهر أعماله أغنية "املأ الكأس"، التي غناها محمد رضا شجريان، و"المستكشفون لشجرة الهملوك المتواضعة"،  و"رباعيات خيام"، التي غناها أحمد شاملو، و"العجلة"، التي لحنها علي تاجويدي وغناها علي أصغر شاهزيدي.


ومن أعماله السينمائية والتلفزيونية الموسيقى التصويرية لفيلم "أور" من إخراج سيروس ألوند، و"الأسد الحجري" من إخراج مسعود جعفري جوزاني، والمسلسل التلفزيوني "الخريف" من إخراج رسول صدر عاملي.

 

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اعلام رسمي التلفزيون الموسيقى التصويرية المسلسل التلفزيوني شهر ديسمبر وسائل إعلام رسمية إيرانية

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