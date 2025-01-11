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ثقافة وفنون

وفاة رائد الفيلم التسجيلي المخرج سمير عوف، ونقابة السينمائيين تنعاه

سمير عوف.فيتو
سمير عوف.فيتو

غيب الموت اليوم المخرج الكبير سمير عوف، وهو من رواد الفيلم التسجيلي، بدأ حياته المهنية في الستينيات، وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية التي شاركت في عدة مهرجانات دولية منها فينيسيا 1972 وحصلت على جوائز عديدة. 

ونعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج التسجيلي سمير عوف الذي تخرج في المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1965.

وعمل سمير عوف في بداية حياته الفنية كمساعد مخرج للعديد من المخرجين منهم: كمال الشيخ في فيلم "المخربون" عام 1965، والمخرج توفيق صالح في فيلم "المتمردون" عام 1966، والمخرج شادي عبد السلام في فيلم "المومياء" عام 1969.

والتحق بالعمل في إدارة البرامج التسجيلية بالتليفزيون المصري من عام 1966 حتى 1985.

وشارك عوف عدة مرات كرئيس وعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها: المهرجان القومي للسينما المصرية، ومهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي. 

وعمل عوف كمحاضر لمادة السينما التسجيلية في معهد التليفزيون المصري، وتم تكريم عوف في المهرجان القومي للسينما المصرية، وصدر كتاب عن حياته بعنوان "سمير عوف – المسافر إلي الذات" عام 2002.

 

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