السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد سعيد محفوظ

محمد سعيد محفوظ
محمد سعيد محفوظ

 كشفت أمانى سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن تفايل الحالة الصحية له عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك.

 

الحالة الصحية لمحمد سعيد محفوظ

 وكتبت: "شقيقي ما زال يخضع للعلاج تحت رعاية فريق من الأطباء.. جروح الجبهة والجفن الأيمن التي تسبب فيها ارتطام رأسه بعجلة القيادة بدأت في الالتئام، بعد الجراحة التجميلية الدقيقة والصعبة، نظرًا لانكشاف العظم وتهتك العضلات وزوال جزء من الجفن". 

وتابعت: "حتى الآن يرى الأطباء أن الكسر في عظمة الوجنة أسفل العين اليمني سيلتئم مع الوقت".

وأضافت شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ: “ما زلنا ننتظر حسم آراء الأطباء حول كسور الفقرات القطنية من العمود الفقري؛ إما أن يبقى محمد حبيس القميص الطبي لبضعة أشهر، أو يخضع لتدخل جراحي عاجل”.

وأوضحت: "تابعنا ادعاء البعض أن الحادث مدبر، وأنّ له علاقة بقضية المخرج عمر زهران، وهذا أمر لم يرد بخاطرنا مطلقًا، ونستبعده تمامًا، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن محمد لا يتذكر أي شيء عن تفاصيل الحادث، حيث فقد الوعي قبل ارتطامه بمفترق الطرق الإسمنتي، وحتى إفاقته من المارة".

واختتمت شقيقة محمد سعيد محفوظ حديثها قائلة: "لا نستطيع أن نصف امتناننا وشكرنا لكل من يشاركنا هذه المحنة بالاتصال أو الرسائل أو التعليقات، خاصة من كبار المسئولين والأساتذة، وشكر خاص لأسرة ميدياتوبيا التي لا تفارقه.. دعمكم هو الدواء الحقيقي".

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