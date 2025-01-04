السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد النقلي لـ فيتو: لا نعرف موعد تصوير أمير العوامري لهاني سلامة

هاني سلامة
هاني سلامة

 يواجه مسلسل أمير العوامري الذى يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة أزمة جديدة في الوقت الحالي، فمع قرب السباق الرمضاني لا يوجد موقف معلوم للعمل من قبل الجهة الإنتاجية.

وقال محمد النقلي مخرج العمل في تصريحات خاصة لـ فيتو: “حتى الآن لم تبلغنا الشركة المنتجة للعمل بموعد بدء التصوير"، مشيرًا إلى أن كل ما يخص العمل منتهي من أماكن التصوير وكل شىء، ولكن الشركة المنتجة لم تأخذ خطوة جديدة حتى الآن".

وأشار إلى أنه من المحتمل تأجيل العمل خلال هذا العام، لأن الوقت أمام التصوير أصبح غير كافي.

 

شخصية هاني سلامة في أمير العوامري

 ويجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامي يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

ومسلسل أمير العوامري بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني سلامه امير العوامري مسلسل أمير العوامري مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان رمضان 2025 رمضان

مواد متعلقة

هاني سلامة يعود للسينما بعد 14 عاما من الغياب

هاني سلامة يشارك في موسم دراما رمضان 2025 بهذا العمل
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

قرار من كولر بشأن الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

مش إشاعات وربنا يقدم اللي فيه الخير، مفاجأة من تامر حسني عن عودته لبسمة بوسيل

3 أسباب وراء تراجع مستوى محمد الشناوي مع الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت 4 يناير 2025

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

سائحتان تسخران من امرأة منتقبة داخل مطعم بدبي تثيران غضبا والشرطة تعلق (فيديو)

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية