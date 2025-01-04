محمد النقلي لـ فيتو: لا نعرف موعد تصوير أمير العوامري لهاني سلامة

يواجه مسلسل أمير العوامري الذى يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة أزمة جديدة في الوقت الحالي، فمع قرب السباق الرمضاني لا يوجد موقف معلوم للعمل من قبل الجهة الإنتاجية.

وقال محمد النقلي مخرج العمل في تصريحات خاصة لـ فيتو: “حتى الآن لم تبلغنا الشركة المنتجة للعمل بموعد بدء التصوير"، مشيرًا إلى أن كل ما يخص العمل منتهي من أماكن التصوير وكل شىء، ولكن الشركة المنتجة لم تأخذ خطوة جديدة حتى الآن".

وأشار إلى أنه من المحتمل تأجيل العمل خلال هذا العام، لأن الوقت أمام التصوير أصبح غير كافي.

شخصية هاني سلامة في أمير العوامري

ويجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامي يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

ومسلسل أمير العوامري بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.