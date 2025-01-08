الأربعاء 08 يناير 2025
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ثقافة وفنون

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد سعيد محفوظ

محمد سعيد محفوظ،
محمد سعيد محفوظ، فيتو

كشفت أماني سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى فقدانه الوعي، والاضطرار لإجراء عملية جراحية.

الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ

وأعلنت أماني سعيد محفوظ شقيقة الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ مقدم برنامج “العاشرة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، تعرض الأخير لحادث سير بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام.

وكتبت شقيقة الإعلامي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا قالت فيه: "تعرض شقيقي الدكتور محمد سعيد محفوظ لحادث مروع بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام؛ مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لإجراء جراحة في الوجه".

وطالبت شقيق الإعلامي محمد سعيد محفوظ، متابعيها بالدعاء.


وأضافت أنه شقيقها أصيب بكسر فى العمود الفقري وكدمات شديدة في الصدر وأنحاء متفرقة في الجسم، وأنه تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

 وأضافت أماني سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي، أن "محمد يشكر كل مَن يسأل عنه؛ كما يتوجه بشكر خاص إلى فريق عمل "ميدياتوبيا" الذي لم يفارقه منذ اللحظة الأولى، وقيادات وأسرة "المتحدة" الذين لم يتوقفوا عن متابعة الحالة، وكذلك كل أصدقائنا المخلصين الذين أسهموا في سرعة الإنقاذ بعد الحادث الأليم".

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