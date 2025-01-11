السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هؤلاء ضحايا نجوم هوليود في حرائق كاليفورنيا (صور وفيديو)

نجوم هيولود يفقدون
نجوم هيولود يفقدون منازلهم في حريق ولاية كاليفورنيا

اجتاحت حرائق الغابات أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس، وقضت النيران على قصور ومنازل فاخرة لمشاهير هوليوود.

 ميل جيبسون

والتهمت النيران قصر ميل جيبسون بالكامل ولم يتبقَ شيء منه بحسب الفيديو الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. 

 

 

مولي سيمس


أجهشت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، مولي سيمس في البكاء، بعد رصدها لكم الدمار الناتج من حرائق كاليفورنيا، وحريق منزلها بالكامل، وأكدت أنها في طريقها لمغادرة الحي الذي تسكن به بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحرائق حتى الآن.

 

باريس هيلتون

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي في احتراق قصر النجمة العالمية باريس هيلتون وكتبت في تغريدة على موقع "إكس": "حسرة القلب لا توصف حقا".

 

 

منزل باريس هيلتون
منزل باريس هيلتون

 

ويتني كامينجز
نشرت النجمة الأمريكية، ويتني كامينجز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تبكي بسبب مغادرة منزلها في كاليفورنيا، حيث أعربت عن حزنها بترك الذكريات ورائها، وأنه يصعب عليها مغادرة المنزل، ولكن أكدت أن الخطر يقترب منها وأن عليها الهروب سريعًا.

 

تفاصيل نجاة الممثل سيباستيان هاريسون من الموقت

نجا الممثل سيباستيان هاريسون، من الموت المحقق، بأعجوبة، بعدما تم محاصرته من النيران، التي اشتعلت في منزله الذي تبلغ قيمته 2.4 مليون دولار في ماليبو بكاليفورنيا، واختبأ الممثل سيباستيان هاريسون خلف الصخور، التي كانت خلف منزله.

 

 

كريسي تيجان
نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، كريسي تيجان، زوجة المغني العالمي، جون ليجند، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحضر أمتعتها لمغادرة كاليفورنيا بعد التهام النيران معظم الممتلكات هناك، حيث ظهرت وهي تبكي بسبب رحيلها عن منزلها، وكتبت: "الأمر سريالي للغاية، أنا خائفة للغاية".

 

مايلز تيلر

وعلى ذوقه الخاص كان قد صمم النجم  الشاب مايلز تيلر منزله في 2023، ولكن المنزل تحول إلى رماد في منطقة باسيفيك باليساديس، وفقا لمجلة "بيبول".

 

 

هايدي مونتاج
نشرت الممثلة الأمريكية، هايدي مونتاج، عددا من مقاطع الفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تشعر بالقلق من تطور الأزمة في كاليفورنيا وعدم القدرة على السيطرة على النيران.
 


 

ماندي مور

أكدت النجمة العالمية ماندي مور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق إيتون.

 

 

بيلي كريستال

وفقد الممثل الكوميدي الأميركي بيلي كريستال منزله الذي كان يمتلكه منذ عام 1979 في منطقة باسيفيك باليساديس.

 

جيمس وودز

وظهر الممثل جيمس وودز، في مقابلة عبر الإنترنت، مع شبكة CNN الإخبارية، وهو يبكي ويتحسر علي فقدان منزله، بسبب حرائق كاليفورنيا.

وقال جميس وهو يبكي: "في يوم ما تسبح في المسبح وفي اليوم التالي يختفي كل شيء".

 

 

أدريان برودي
لم يتمالك الممثل الأمريكي، أدريان برودي نفسه وأجهش بالبكاء بسبب حرائق كاليفورنيا المفزعة، أثناء تسلمه جائزة "أفضل ممثل" من حفل توزيع جوائز نقاد هوليوود عن فيلم الدراما "The Brutalist"، وعلق برودي على الاحداث المؤسفة وقال: "يا له من يوم صعب علينا جميعًا، وانه من الصعب أن اتلقى مثل هذه الجائزة وسط كل ما يحدث في العالم الآن، وقلبي مع العائلات والأصدقاء في كل مكان، وأريد أن أشكر كل من لبى نداء الاستغاثة وكان سببًا في تقليل الدمار الناتج عن هذه الحرائق ويستحقون أن نقوم بشكرهم على ما فعلوه".

 

وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كل من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر أيضًا.
 

ودمرت الحرائق مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

 

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