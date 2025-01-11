السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القبض على 7 مصريين ويمنيين إثر مشاجرة في مكان عام بالسعودية

القبض على 7 مصريين
القبض على 7 مصريين ويمنيين في السعودية

ألقت السلطات الأمنية السعودية، اليوم السبت، القبض على 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير إثر مشاجرة بينهم.

القبض على 7 مصريين ويمنيين في السعودية 


وفي السياق ذاته قال الأمن العام السعودي في بيانه له اليوم السبت، إنه تم القبض على المتهمين إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام، وظهروا في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها أعلنت الجهات الأمنية السعودية إلقاء القبض على شخص آخر قام بتصوير المشاجرة بين الوافدين السبعة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأوضح جهاز الأمن العام أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شخصين آخرين يحملان الجنسية اليمنية ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران مع آخرين في مكان عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية عسير مصريين مشاجرة في السعودية

مواد متعلقة

السعودية تعلن ضوابط جديدة لعمرة رمضان.. تحذيرات لشركات الطيران من تصعيد مسافرين بدون الحصول على لقاحات الالتهاب السحائي.. 56 ألف جنيه أقل أسعار برامج العمرة

مصريين وسوريين وإريتريين، إنقاذ 101 مهاجر بينهم 29 امرأة و7 أطفال قبالة سواحل ليبيا
ads

الأكثر قراءة

بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

مانشستر سيتي يضرب سالفورد 8-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

عرض سويدي لاستعارة مهاجم الزمالك خلال يناير الجاري

منوعات

المزيد

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «بادون»، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة الأحزاب (فيديو)

أسماء سورة سبأ وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

المزيد
الجريدة الرسمية