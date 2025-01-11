السعودية تعلن ضوابط جديدة لعمرة رمضان.. تحذيرات لشركات الطيران من تصعيد مسافرين بدون الحصول على لقاحات الالتهاب السحائي.. 56 ألف جنيه أقل أسعار برامج العمرة

أعلنت عدد من شركات السياحة عن أسعار عمرة شهر رمضان المبارك، والتي تحظي باهتمام كبير من المواطنين الراغبين في السفر الي السعودية لعمل مناسك العمرة وقضاء روحانيات الشهر الكريم بالحرم المكي.

وتتراوح أسعار برامج العمرة لشهر رمضان هذا العام من 56 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه لبرامج العمرة الاقتصادية والتي تصل مدتها إلى شهر كامل، حيث تختلف الأسعار وفقا لمواعيد السفر والعودة وفنادق الإقامة ودرجة السفر على متن الطائرات ونوعية التسكين بالغرف في الفنادق سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة 5 نجوم والتي تصل مدتها إلى 10 أيام 90 ألف جنيه.

وعممت سلطة الطيران المدني السعودي، خطابًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية يفيد بتلقي تعليمات جديدة للمسافرين لعمل مناسك العمرة على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل.

اللقاحات الجديدة الواجبة علي المعتمرين

وأكدت سلطة الطيران التأكد من حصول حاملي تأشيرات العمرة أو من لديهم الرغبة في أداء مناسك العمرة بغض النظر عن نوع التأشيرة على اللقاحات اللازمة.

وطالبت سلطة الطيران المدني جميع شركات الطيران إبلاغ المسافرين القادمين إلى المملكة من حاملي تأشيرات العمرة أو من يرغبون في أداء العمرة والزيارة بغض النظر عن نوع التأشيرة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في موقع وزارة الصحة على الرابط أدناه لضمان تلقي المسافرين اللقاحات اللازمة ومنها لقاح الحمى الشوكية التيسيرية.



تطعيم المعتمرين بلقاحات الحمى الشوكية

وأكدت سلطة الطيران المدني علي شركات الطيران التأكد من أن المسافرين من تطعيمهم بلقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ من النوع متعدد السكريات أو المقترن، والتأكد من حصول المسافرين على شهادة تطعيم تم إصدارها قبل الوصول إلى المملكة بقدرة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تتجاوز ۳ سنوات للنوع متعدد السكريات أو 5 سنوات للنوع المقترن.

وأعلنت السلطة، انه تم استثناء من تلقي لقاح الحمى الشوكية التيسيرية الأطفال دون عمر السنة، كما شددت السلطة علي شركات الطيران اتخاذ الاحتياطات الضرورية عند نقطة الصعود إلى الطائرة المتأكد من حمل الأشخاص للوثائق اللازمة تحددها دول العبور ودول المقصد، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، ويرتب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

حصول حاملي تأشيرات العمرة على اللقاحات

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان في خطابها الموجه إلى مكاتب الحجر الصحي بالمطارات والمنافذ، أنه في إطار تنظيم العمل بمكاتب تطعيم المسافرين، وبالإشارة إلى التعميم الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بشأن التأكد من حصول حاملي تأشيرات العمرة أو من لديهم الرغبة في أداء مناسك العمرة والزيارة على لقاح الالتهاب السحائي.

أكدت الوزارة أنه سيتم تطعيم جميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض الحج بـطعم الالتهاب السحائي الرباعي المقترن، كما سيتم تطعيم المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمرة أو الزيارة للمدن التالية (مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة - الطائف) بطعم الالتهاب السحائي الثنائي اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك بناء على موافقة السلطات السعودية ولحين صدور تعليمات أخرى.

أسعار تطعيمات الالتهاب السحائي للمعتمرين

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحصيل رسم تقديم خدمة التطعيم لطعم الالتهاب السحائي الثنائي للمسافرين 200 جنيه وذلك بناء على موافقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

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