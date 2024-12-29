مستندات إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة لإصدار فيزا مشتريات بنك مصر

حدد بنك مصر مستندات وشروط لإصدار فيزا المشتريات لأصحاب المهن الحرة وغيرها من الفئات الأخري التي تتعامل مع فروع البنك.

واوضح بنك مصر أن مستندات إثبات الدخل لإصدار فيزا المشتريات لصاحب مهنة حرة تشمل ضرورة أن يكون هناك الآتي:

صورة ترخيص مزاولة المهنة

والبطاقة الضريبية

كارنيه النقابة

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

إثبات الدخل وفقًا للآتي: -

للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

ومن جانب آخر تشمل قائمة تلك الشروط لإتمام عملية التحويل بين الحسابات في بنك مصر ما يلي:

التحويل يتم من حساب بنك مصر لحساب آخر داخل بنك مصر.

الحد الأقصى للتحويل في اليوم 30 ألف جنيه.

عمولة التحويل 5 جم على أي مبلغ تخصم من المحول منه فقط.

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