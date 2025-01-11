توقعات أسعار الفائدة العالمية في 2025، تحول مسار السياسة النقدية وبدء وتيرة الخفض

تباينت توقعات أسعار الفائدة حول العالم خلال العام الجاري 2025، وذلك تزامنا مع اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتطبيق سياسته الجديدة.

حيث قد تؤدي سياسات ترامب التي يحتمل أن تزيد معدلات التضخم إلى تقليص قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على مواجهة التحديات، ما يدعم خفض محدود في أسعار الفائدة، ويواجه بنك إنجلترا تحديات مشابهة أيضا.

وتتجه أوروبا نحو سياسة التيسير النقدي عبر سلسلة تخفيضات في الفائدة وفي المقابل يُعتبر بنك اليابان الوحيد بين البنوك المركزية الذي يُرجح أن يرفع أسعار الفائدة.

وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأميركية حول مسار السياسة النقدية وتحولات البنوك المركزية في 2025، كما رصدتها "بلومبرج":

"بنك أوف أميركا"



يتوقع بنك أوف أميركا 124 تخفيضًا لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، مما يؤدي إلى خفض المتوسط العالمي من 5% إلى 4%.

ويتوقع أن يخفض "الفيدرالي" معدلات الفائدة مرتين إضافيتين في النصف الأول، ثم ينهي دورة التيسير في يونيو.

كما أن السياسات المالية من المتوقع أن تخفف عجز ألمانيا إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو تبقى تيسيرية (عجز الولايات المتحدة بين 6% و7% من الناتج المحلي الإجمالي).

"بي إن واي" الولايات المتحدة

يرى بنك "بي إن واي" (BNY) نموًا متواضعًا ومسارًا غير خطي لتباطؤ التضخم نعتقد أن مسار التيسير من قبل "الفيدرالي" قد يكون محدودًا في 2025، مع إجمالي تخفيضين لسعر الفائدة.

نتوقع تخفيضًا بمقدار 0.25% في النصف الأول من العام، وتخفيضًا آخر بـ0.25% في النصف الثاني.

"دويتشه بنك"

يبدو أن فوز «ترمب» سلبي للغاية للوهلة الأولى، لكنه قد يدفع القارة نحو سياسات أكثر إيجابية على المدى المتوسط.

أما بالنسبة لعام 2025، فمن المبكر للغاية الأخذ في الاعتبار السيناريو الإيجابي، ومن المحتمل أن تتسع الفجوة في الأداء الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة.

بناءً على ذلك، خفض الاقتصاديون لدينا توقعاتهم للنمو إلى 0.8% لعام 2025، كما خفضوا توقعات التضخم ومعدل الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي إلى 1.5% بنهاية العام.

"جيه بي مورجان"



في اليابان، نتوقع أن يكون بنك اليابان أكثر تشددًا مما تأخذه السوق في الحسبان، ونفضل استراتيجيات تسطيح منحنى السندات الحكومية اليابانية. كما نعتقد أن توقعات بنك اليابان ستكون شبه منفصلة عن توقعات الولايات المتحدة، حيث إن معظم الضغوط التضخمية الحالية في اليابان مدفوعة بعوامل داخلية في قطاع الخدمات، وليس بالعوامل العالمية أو الأميركية شريطة ألا يحدث ركود عالمي.

"جولدمان ساكس"



خفض اقتصاديونا في أوروبا توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة بسبب زيادة عدم اليقين التجاري، والضغوط المستمرة من المنافسة الصينية في الصناعات الرئيسية، وآثار أخرى غير مباشرة. يُتوقع أن يكون البنك المركزي الأوروبي المؤسسة الأساسية، وربما الوحيدة، التي سوف تُضطر إلى الرد، يرجح أن يكون خفض الفائدة الأكثر عمقًا هو النتيجة الأكثر احتمالًا.

في اليابان، يرجح أن يتم تخفيف السياسة المالية بعد النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. ونثق بشكل أكبر بوجود دوامة أسعار الأجور محليًا، وإمكانية أن يرفع بنك اليابان السياسة النقدية إلى معدل نهائي أعلى مما يتوقعه العديد من المشاركين في السوق.

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