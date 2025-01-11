السبت 11 يناير 2025
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اقتصاد

تحركات أسعار الذهب خلال الأيام الأولى من عام 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

بلغ مقدار الزيادة فى سعر جرام الذهب على مدار عشرة أيام ماضية نحو 45 جنيها فى الجرام 21 الأكثر انتشار فى السوق المحلى داخل الاسواق حيث وصل سعر الجرام نحو 3780 جنيها فى آخر تحديث له.

وسجل حجم الزياد فى جرام 24 داخل الأسواق المحلية نحو 52 جنيها حيث كان يسجل نحو4268 جنيه فى بداية العام ووصل إلى مستويات 4320 جنيه داخل الأسواق اليوم.

أما على مستوى الأونصة العالمية فقد سجلت 2687 دولار للأونصة بعد أن كانت تسجل نحو 2626 دولار فى بداية العام بزيادة تصل إلى 61 دولارا فى البورصة العالمية.

استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة في التعاملات الآسيوية المبكرة لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 00:44 بتوقيت جرينتش. وحقق الذهب مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وحلق الذهب عند أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد والتضخم.

ومن المقرر أن يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التي يتبناها إلى تأجيج التضخم.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

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