السبت 11 يناير 2025
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اقتصاد

380.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الأخير

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 380.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.330 مليون ورقة منفذة على 369 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 399.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4.351 مليون ورقة منفذة على 324 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

واستحوذت الأسهم على 3.38 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.62 % خلال الأسبوع.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.180 تريليون جنيه.

 

المؤشر “إيجى إكس 30” 

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 8303 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11376 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.

 

تعاملات جلسة أمس الأربعاء 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 36852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13097 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8304 نقاط، وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 11405 نقاط، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين الماضي

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

البورصة المصرية 
البورصة المصرية 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

 

البورصة المصرية 
البورصة المصرية 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات بداية الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 30183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13270 نقطة.

البورصة المصرية 
البورصة المصرية 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة.

 

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