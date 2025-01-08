الأربعاء 08 يناير 2025
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اقتصاد

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي المصري  حول وجود فوائد يتم احتسابها على حسابات العملاء الجارية.

وأوضح مسؤولون البنك أنه لا يتم احتساب عائد للحساب الجاري.

كشف البنك الأهلي المصري عن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري بالجنيه المصري 2500 جنيه للأفراد ( حاليًّا ) و5000 جنيه للشركات ( حاليًّا ).

 

حسابات الشركات في البنك الأهلي 

وقال البنك الأهلي إنه يمكن فتح الحساب الجاري للأفراد والأشخاص الاعتبارية ويمكن للعملاء استخدام دفتر الشيكات في تنظيم المعاملات بالحساب.
وأضاف البنك أن حساب التوفير يمكن العملاء  من سهولة السحب والإيداع من وإلى الرصيد في أي وقت بدون حد أدنى أو أقصى، علما بأن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بالجنية المصري: 3000 جنيه حاليا، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة بالجنية المصري: 3001 جنيه حاليا.

 

فتح حسابات البنك الأهلي 
ويمكن فتح حساب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك الاهلي  داخل جمهورية مصر العربية.
كما يمكن حاليا فتح حساب من خلال فروع البنك  الخارجية بما يسمح باستلام طلبات فتح الحساب من خلال مكاتب التمثيل والشركات التابعة للبنك (البنك الأهلي المصري "المملكة المتحدة " - البنك الاهلي المصري "جوبا" - البنك الأهلي المصري "الخرطوم"- البنك الاهلي المصري "دبي DIFC" ).
ويمكن لعملاء البنك  الاهلي زيارة الرابط التالي للاطلاع علي كافة تفاصيل الحسابات من هنا 

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة للعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

1-صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

2-التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

3-التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

4-نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

5-رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

6-يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

7-استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

8-خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

9-خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

10-خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

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