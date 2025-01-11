هبة الصيرفي: 230.5 ألف مستثمر جديد بالبورصة خلال 2024

قالت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، أن عام 2024 شهد ارتفاع المتوسط اليومي لقيم التداولات، حيث سجلت الأسهم المقيدة أعلى متوسط تداول يومي خلال شهر فبراير مسجلة 6.33 مليار جنيه شاملة الصفقات و6.31 مليار جنيه بدون صفقات، في حين شهد شهر مارس أعلى متوسط يومي لأذون الخزانة بقيمة 84.8 مليار جنيه.

وأضافت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بالاسماعيلية تحت عنوان "تواصل إعلامي فعال " أنه شهد شهر ديسمبر أعلى متوسط يومي للأسهم غير المقيدة بقيمة 1.11 مليار جنيه، كما شهد الربع الأخيرمن عام 2024 زيادة ملحوظة في قيم تداول سندات الخزانة، حيث سجل متوسط التداول اليومي خلال شهر ديسمبر 14.18 مليار جنيه.

وتابعت: إنه شهد عام 2024 ارتفاع إجمالي أحجام التداول الى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغت 267 مليار ورقة مالية.

وشهد عام 2024 ارتفاع إجمالي عدد العمليات إلى مستوى تاريخي حيث يبلغ 29.68 مليون عملية.

وشهد عام 2024 ارتفاع المتوسط اليومي لعدد عمليات التداول،حيث سجلت الأسهم المقيدة أعلى متوسط تداول خلال شهر فبراير مسجلة 187 ألف عملية، في حين شهد شهر مارس أعلى متوسط يومي لأذون الخزانة بقيمة 302 ألف عملية، كما شهد شهر يوليو أعلى متوسط يومي للأسهم غير المقيدة بقيمة 333 الف عملية، كما شهد شهر يناير أعلى متوسط تداول يومي ب 33 ألف عملية.



وسجل المتوسط اليومي للمتعاملين 27.4 ألف في 2024 مقارنة بـ 20.3 ألف في 2023 ما يمثل زيادة نسبتها 34.9%.

أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية

وتابعت: إنه سجلت أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية خلال عام 2024 اجمالي 230.5 ألف مستثمر، حيث سجل المستثمرون الأفراد 228.5 ألف مقارنة بـ 381.8 ألف في عام 2023، بينما سجل عدد المستثمرين المؤسسات الجدد ،ألفين في 2024 مقارنة بـ 3.8 آلاف في 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.