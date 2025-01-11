السبت 11 يناير 2025
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اقتصاد

تسلا تستدعي 239 ألف سيارة بسبب خلل برمجي

تسلا للسيارات
تسلا للسيارات

أعلنت صانعة السيارات الكهربائية تسلا Tesla عن استدعاء 239 ألف سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح خلل برمجي يؤثر على عرض الصورة من الكاميرا الخلفية، ما قد يسبب مشاكل في رؤيتها.

وفي بيان صادر أوضحت الشركة أن عددًا محدودًا من السيارات تأثر بسبب ماس كهربائي في لوحة التحكم، ما يتسبب في تعطيل الكاميرا الخلفية.

 طرارزت المركبات المتأثرة 

وأشارت تسلا إلى أن المركبات المتأثرة تشمل طرازات موديل 3 وموديل إس لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى طرازات إكس X وواي Y التي تم تصنيعها بين عامي 2023 والعام الجاري.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من فتح الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقًا حول 2.6 مليون مركبة تسلا بسبب تقارير تتعلق بحوادث مرتبطة بميزة التحكم عن بُعد في السيارات.

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